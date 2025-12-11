La Municipalidad de Ushuaia a través de la Dirección de Transporte dependiente de la Secretaría de Gobierno, llevó adelante un operativo de control vehicular en el camping municipal, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Durante la jornada se controló la documentación obligatoria y se efectuaron 61 pruebas de alcoholemia a conductores transportistas, particulares locales y turistas, sin registrarse resultados positivos. Asimismo, se procedió a labrar un acta de infracción por un reloj taxímetro apagado.

Desde la Secretaría de Gobierno adelantaron que los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad, haciendo hincapié en la importancia de portar la documentación requerida y respetar las normas de tránsito, tanto dentro del ejido urbano como en accesos y rutas cercanas.

Cabe recordar que el objetivo de los operativos es evitar situaciones que pongan en riesgo la vida humana y promover una movilidad, más segura para todos los vecinos y turistas.