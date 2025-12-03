Operadores judiciales mantuvieron un nuevo encuentro para fortalecer el abordaje de las violencias

La reunión, coordinada por la Dirección de Métodos Alternativos del Poder Judicial, reunió a organismos judiciales, policiales e instituciones locales de Tolhuin para unificar criterios, reforzar el circuito de actuación y planificar acciones conjuntas.

TOLHUIN. – En el marco del circuito institucional para el tratamiento de las violencias, la Coordinación de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Poder Judicial llevó adelante el pasado miércoles 26 de noviembre un nuevo encuentro de trabajo con operadores de justicia en la ciudad de Tolhuin.

Participaron representantes de la Defensoría Pública, el Ministerio Público Fiscal, el Juzgado de Competencia Integral, los soportes designados por el Superior Tribunal de Justicia, personal de las comisarías locales, la Casa de Justicia de Tolhuin y el equipo de Métodos Alternativos, conformando una mesa interinstitucional dedicada a revisar y reforzar los mecanismos de intervención ante situaciones de violencia.

Criterios comunes y fortalecimiento del circuito de actuación

Durante la reunión se repasaron los criterios de actuación conjunta, la coordinación entre organismos y la importancia de sostener un circuito articulado e inmediato frente a situaciones de violencia intrafamiliar y de género.

Uno de los acuerdos centrales fue que las comisarías priorizarán la aplicación de la Ley Provincial Nº1022, por su amplitud en materia de medidas de protección y por la posibilidad de disponerlas de forma rápida y efectiva. Esto se realizará sin perjuicio de la consignación penal correspondiente cuando los hechos lo ameriten. Además, se recordó que, sin excepción, deberá notificarse a la Fiscalía, conforme establece el artículo 174 del Código Procesal Penal.

Acciones previstas a corto plazo

Al cierre del encuentro se definieron diversas líneas de trabajo orientadas a optimizar los procedimientos institucionales y fortalecer la atención a la comunidad, entre ellas:

Desarrollo de talleres temáticos junto al personal policial para unificar criterios de intervención.

Trabajo coordinado entre los equipos interdisciplinarios de las comisarías y los equipos judiciales.

Realización de nuevas reuniones con instituciones que integran la red de atención en casos de violencia, coordinadas por la Dirección de Métodos en Acceso.

Actualización de protocolos y fortalecimiento del circuito de derivación entre organismos.

El encuentro reafirmó el compromiso de los distintos actores institucionales de continuar trabajando de manera conjunta para mejorar la respuesta estatal ante situaciones de violencia y garantizar un acompañamiento integral a las personas afectadas.