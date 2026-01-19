Once años sin Alberto Nisman (Z’L): Emotivo homenaje, en AMIA, a la memoria del fiscal

En una sentida conmemoración que tuvo lugar esta mañana en la sede de la AMIA, se rindió homenaje a la memoria del Alberto Nisman (Z¨L), fiscal de la Nación que durante diez años dirigió la investigación del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, masacre que dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y 300 personas heridas.

BUENOS AIRES.- Conducido por el secretario general de la institución, Mario Sobol, el acto contó con las palabras del presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, y de la doctora Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y madre de las dos hijas del fiscal.

Con la presencia del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; de Sara Garfunkel, madre del fiscal; referentes comunitarios y del ámbito judicial, el homenaje se realizó en la plaza seca del edificio ubicado en Pasteur 633, frente a la placa que recuerda al fiscal, y que fue inaugurada en 2024.

Osvaldo Armoza (AMIA).

Antes de los discursos, el titular de la AMIA; el presidente de DAIA, Mauro Berenstein, y Sandra Arroyo Salgado, encendieron una vela, en honor a la memoria del fiscal, que fue hallado muerto el 18 de enero de 2015, y cuyo fallecimiento conmocionó a toda la sociedad.

La conmemoración también incluyó una plegaria, en recuerdo a Alberto Nisman, que fue recitada por el jazán Alberto Dayan.

Al momento de compartir su mensaje, la jueza Arroyo Salgado destacó: “La realidad mundial actual. El espectáculo lamentable y triste al que estamos asistiendo de lo que está ocurriendo con los regímenes totalitarios, han venido a darle la razón al trabajo de Alberto Nisman. Han venido a poner en su lugar el legado que nos dejó”, reflexionó.

“Debemos seguir alzando la voz. Porque en definitiva la verdad y la justicia siempre llegan”, remarcó, tras recordar los riesgos que asumió el fiscal, en su trabajo para la causa AMIA, y en su lucha contra el terrorismo internacional.

Jueza Sandra Arroyo Salgado.

La jueza también hizo referencia al juicio oral en ausencia para los 10 acusados de haber planificado y ordenado el atentado terrorista del 18 de julio de 1994. “Hoy podemos decir que el esclarecimiento del juicio AMIA cuenta con la herramienta legal que permitirá someter a juicio oral y público, a aquellos iraníes que el fiscal Alberto Nisman acusó de dicha atrocidad, allá por el 2006”, concluyó.

A su turno, el presidente de AMIA, Osvaldo Amorza, agradeció la presencia de los asistentes y remarcó que “para la Justicia argentina la muerte de Alberto Nisman fue un homicidio, directamente relacionado con la tarea que llevó adelante desde la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, tal como lo determinó, oportunamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo.

“A once años de la muerte del fiscal, reafirmamos que no hay paz posible sin justicia, ni democracia sólida sin verdad. No hay futuro sostenible si el Estado no responde frente a los hechos más graves que han marcado nuestra historia reciente”, expresó Armoza en su discurso.

“La impunidad no puede ser el cierre de ninguna causa. Una sociedad justa se construye cuando la verdad se esclarece y la justicia finalmente llega”, agregó.

“Por la memoria de las víctimas del atentado a la AMIA, por las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel, por la memoria de Alberto Nisman y por el futuro de nuestra democracia, sigamos reclamando verdad y justicia”, concluyó.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Osvaldo Armoza (AMIA), Sandra Arroyo Salgado, Sara Garfunkel, Eyal Sela, y Mauro Berenstein (DAIA).