Educación

Oferta formativa del Instituto Universitario River Plate

viernes 23 de enero de 2026
Diario El Sureño
De cara al ciclo 2026, el Instituto Universitario River Plate (IURP) presenta una amplia propuesta de formación académica vinculada al deporte y la educación, destinada a la comunidad de Río Grande que incluye licenciaturas, diplomaturas y cursos de capacitación.

Esta oferta formativa es posible gracias al convenio firmado en 2022 entre el Municipio de Río Grande y el IURP, el cual continúa vigente y permite el desarrollo de instancias educativas en múltiples áreas. Entre ellas se destacan educación física, marketing y periodismo deportivo, administración y gestión deportiva, psicología deportiva, enfermería aplicada al deporte, inclusión educativa, coaching, oratoria e imagen, fútbol formativo, kinesiología y rehabilitación interdisciplinaria, recreación y tiempo libre, actividad física y discapacidad, liderazgo personal, comunicación publicitaria y marketing aplicado al deporte, gestión y compliance deportivo.

Asimismo, se dictan cursos específicos como roles y funciones del árbitro de futsal y gestión introductoria en coaching deportivo, brindando herramientas concretas para la formación y el desarrollo profesional en distintos ámbitos del deporte.

Las carreras y diplomaturas se desarrollan en modalidad presencial y a distancia, con clases sincrónicas y asincrónicas, lo cual facilita la compatibilidad entre la formación académica, la vida laboral y las actividades personales. Las propuestas están destinadas a profesionales, estudiantes avanzados y público en general, según cada especialidad, ampliando el acceso a la educación superior en la ciudad.

Las inscripciones se realizan en el Centro Municipal de Estudios Superiores, ubicado en Bilbao 614. Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al (2964) 436200 interno 2137 o escribir al correo electrónico rgaformaciondeportiva@gmail.com.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa destinando recursos a la educación y la formación deportiva como una política pública sostenida, que promueve la inclusión, el desarrollo y la igualdad de oportunidades, acompañando a vecinos y vecinas en su crecimiento personal y profesional junto al Instituto Universitario River Plate.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *