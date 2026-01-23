Oferta formativa del Instituto Universitario River Plate

De cara al ciclo 2026, el Instituto Universitario River Plate (IURP) presenta una amplia propuesta de formación académica vinculada al deporte y la educación, destinada a la comunidad de Río Grande que incluye licenciaturas, diplomaturas y cursos de capacitación.

Esta oferta formativa es posible gracias al convenio firmado en 2022 entre el Municipio de Río Grande y el IURP, el cual continúa vigente y permite el desarrollo de instancias educativas en múltiples áreas. Entre ellas se destacan educación física, marketing y periodismo deportivo, administración y gestión deportiva, psicología deportiva, enfermería aplicada al deporte, inclusión educativa, coaching, oratoria e imagen, fútbol formativo, kinesiología y rehabilitación interdisciplinaria, recreación y tiempo libre, actividad física y discapacidad, liderazgo personal, comunicación publicitaria y marketing aplicado al deporte, gestión y compliance deportivo.

Asimismo, se dictan cursos específicos como roles y funciones del árbitro de futsal y gestión introductoria en coaching deportivo, brindando herramientas concretas para la formación y el desarrollo profesional en distintos ámbitos del deporte.

Las carreras y diplomaturas se desarrollan en modalidad presencial y a distancia, con clases sincrónicas y asincrónicas, lo cual facilita la compatibilidad entre la formación académica, la vida laboral y las actividades personales. Las propuestas están destinadas a profesionales, estudiantes avanzados y público en general, según cada especialidad, ampliando el acceso a la educación superior en la ciudad.

Las inscripciones se realizan en el Centro Municipal de Estudios Superiores, ubicado en Bilbao 614. Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al (2964) 436200 interno 2137 o escribir al correo electrónico rgaformaciondeportiva@gmail.com.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa destinando recursos a la educación y la formación deportiva como una política pública sostenida, que promueve la inclusión, el desarrollo y la igualdad de oportunidades, acompañando a vecinos y vecinas en su crecimiento personal y profesional junto al Instituto Universitario River Plate.