Ocho empresas respondieron a la convocatoria de Terra Ignis

La convocatoria realizada por Terra Ignis, para asociarse en la explotación de áreas petroleras y gasíferas en Tierra del Fuego; que fueron cedidas por la estatal YPF; despertó el interés de ocho empresas que tienen intenciones de presentar planes de inversión, aunque no trascendió aún de quiénes se trata.

USHUAIA.- El pasado viernes cerró la convocatoria que hizo la empresa estatal fueguina que conduce Maximiliano D’Alessio. Una vez que se confirme el interés de las que respondieron a la convocatoria, la semana que viene comenzarán las reuniones con los interesados para que completen la documentación societaria y terminen de presentar sus planes de inversión y de trabajo.

El portal especializado EconoJournal señaló que las empresas que respondieron a la convocatoria están interesadas en tres áreas que fueron cedidas por YPF a Terra Ignis. Ellas son: Los Chorrillos, Lago Fuego y Tierra del Fuego.

La asociación con Terra Ignis es para la explotación, desarrollo y eventual exploración de hidrocarburos en las áreas antes mencionadas.

En paralelo a la búsqueda de socios, la provincia ejecutó una maniobra de optimización al revertir dos fracciones del área Tierra del Fuego, y que se trata de sectores que no presentaban prospectos productivos viables. Esta decisión, en trámite ante la autoridad de aplicación, busca reducir gastos estructurales y concentrar los esfuerzos en los yacimientos con real potencial de explotación.

La cuestión ambiental es un tema central en la transición. Mientras YPF avanza con el abandono de pozos -comenzando por las dos fracciones revertidas- Terra Ignis inició una compulsa para tareas de remediación. El foco está puesto en la creación de un área específica para la disposición de residuos petroleros, una infraestructura de la que la provincia actualmente carece y resulta vital para el saneamiento de las costas norte.

La situación del personal propio de la petrolera de bandera también tiene su hoja de ruta. YPF debe terminar de definir el vínculo laboral con sus empleados directos para que Terra Ignis pueda tomarlos bajo su órbita. En los diálogos previos a la aprobación del acuerdo por la Legislatura, la compañía afirmó que, de forma directa, solo emplea a 36 personas en la zona, mientras que el resto de los más de 500 puestos de trabajo dependen de empresas contratistas en Río Grande.