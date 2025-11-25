RIO GRANDE.- Personal de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), se encuentra realizando obras para modernizar conexiones domiciliarias que originalmente estaban sobre viejas cañerías de asbesto cemento, vinculándolas ahora a nuevas redes de polietileno de alta densidad.

Desde el organismo, indicaron que durante gran parte de la semana pasada, se realizaron trabajos de conexiones existentes en la avenida Perito Moreno en la ciudad de Ushuaia.

“El objetivo es renovar esta antigua infraestructura que presentaba múltiples roturas en este último período de tiempo”, indicaron desde la DPOSS.

Cabe señalar que el organismo también informó sobre la finalización de los trabajos de reparación y puesta en marcha de una de las bombas a tornillo destinadas a la extracción de sólidos del sistema Air Lift de la Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales «Bahía Golondrina».

Desde la DPOSS indicaron que las bombas son importadas, por lo que el repuesto requerido no se encontraba disponible en el país. Por este motivo, los técnicos de la planta diseñaron el componente y elaboraron sus especificaciones, para luego encargar su fabricación a una metalmecánica de la provincia de Santa Fe.

“Gracias a la capacidad técnica de nuestro personal, el sinfín de la bomba pudo ser construido, instalado y puesto en servicio”, señalaron desde la DPOSS, subrayando que ahora “la planta recuperó su segunda línea de tratamiento y restableció su capacidad total de operación, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en la provincia”.