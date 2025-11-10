Obras en el Puesto de Vigilancia “Bahía Buen Suceso”

El patrullero oceánico ARA “Piedrabuena” transportó personal y materiales para la puesta en valor de la instalación.

USHUAIA (La Gaceta Marinera).- La Armada Argentina inició las obras de puesta en valor del Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo (PVYCTM) “Bahía Buen Suceso”, ubicado en la Península Mitre, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El patrullero oceánico ARA “Piedrabuena”, recientemente arribado a la ciudad de Ushuaia para asumir funciones como buque de estación en la región más austral del país, fue la unidad encargada de transportar el personal y el material necesarios para el inicio de las tareas. El patrullero “Piedrabuena” trasladó al personal hasta el lugar (Foto La Gaceta Marinera).

Este esfuerzo se suma al realizado en el mes de octubre por un helicóptero Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, junto al patrullero ARA “Contraalmirante Cordero” y la lancha rápida ARA “Indómita”, que, en el marco de un adiestramiento naval integrado en Tierra del Fuego también trasladaron parte de los materiales, además de efectuar el relevo del personal, desembarcando a la nueva dotación y replegando a la saliente.

El Puesto “Bahía Buen Suceso” cumple un rol esencial en la vigilancia y control del tránsito marítimo en aguas jurisdiccionales, contribuyendo al ejercicio efectivo de la soberanía. La mejora de sus instalaciones permite brindar mejores condiciones de habitabilidad y trabajo a los hombres y mujeres allí destacados, consolidando la presencia del Estado en un área clave del Atlántico Sur.

Esta acción reafirma el compromiso permanente de la Armada Argentina con la defensa de la soberanía, la protección de los intereses nacionales y la salvaguarda de nuestros espacios marítimos.