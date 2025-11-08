«Oaa» Ke Personajes visitó un Poco de Ruido y dejó una perlita relacionada con La Barra

El grupo de Emanuel Noir presentó sus mejores temas en el streaming cumbiero. El sábado llegan a Córdoba.

Este miércoles, Ke Personajes llegó a Un poco de ruido, el streaming musical de Pinky, Damo y DJ Pipo.

El grupo oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, repasó su carrera y habló sobre su inmejorable presente musical, con éxitos que suenan en todo el país y también en Latinoamérica.

Emanuel Noir, Sebastián Bofelli, Damián Piñeiro, Joel Brem y Enzo Martínez interpretaron los mayores hits de la banda, con temas como Sé que te amo, Debió ser así, Ojitos rojos, Costumbres y Cómo estás.

También hubo lugar para un clásico barrabalero como La cita, en una sentida versión interpretada en un tono melódico similar al de Leonardo Favio.

La zapada acumula más de 800 mil reproducciones en tan solo dos días. Cabe recordar que Ke Personajes presentará Preludios en Córdoba el sábado 15 de noviembre en el Quality Arena. Las entradas se pueden adquirir desde $ 55.000 en qualityespacio.com