El Ministerio de Salud aprobó el nuevo Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria frente a una de las principales causas de demencia en el mundo. La iniciativa busca acompañar a las personas diagnosticadas y asistir a sus familias.

El alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos de demencia a nivel global. Además, su incidencia se duplica cada cinco años a partir de los 65 años.

Según proyecciones demográficas para la Región de las Américas y el Caribe, hacia 2040 el 21% de la población tendrá más de 60 años. Por lo tanto, el impacto del alzheimer y otras demencias será cada vez más significativo. Por ello, el Gobierno de Javier Milei impulsó la creación del nuevo plan.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 279/2026, la cual lleva la firma del Ministro de Salud, Mario Lugones. El programa funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental. Asimismo, no implicará nuevos gastos presupuestarios y su ejecución quedará a cargo de esa dependencia.

El nuevo Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados se estructurará en seis ejes:

Promoción y prevención mediante campañas nacionales sostenidas para reducir el estigma asociado a las demencias. Asimismo se difundirá información clara sobre síntomas tempranos, factores de riesgo y derechos de los pacientes. Capacitación y formación continua de los equipos de salud con la elaboración de guías de prevención, diagnóstico y actuación para los distintos niveles del sistema sanitario, con énfasis en la detección precoz. Acompañamiento integral a cuidadores formales e informales, incluyendo apoyo psicológico y social. Además se implementarán herramientas educativas para mejorar la calidad del cuidado y evitar el uso inadecuado de medicación. Desarrollo de materiales educativos en distintos formatos, como folletos, videos, guías y podcasts, adaptados a diferentes edades y realidades regionales. Impulso a la investigación epidemiológica, clínica y social mediante convenios de cooperación con diversas entidades para fortalecer nuevas líneas de estudio sobre alzheimer y trastornos relacionados. Elaboración de un diagnóstico epidemiológico específico sobre la Enfermedad de Alzheimer, el Deterioro Cognitivo Leve (DCL), la Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLe) y la Demencia Frontotemporal (DFT), con datos sobre prevalencia, incidencia y distribución geográfica.

Investigación y planificación con base en evidencia

A su vez, el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados prevé la evaluación y el monitoreo periódico mediante indicadores de proceso y resultado. De esta manera, se podrá medir el impacto real de las políticas implementadas y realizar ajustes cuando sea necesario.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Salud indicó que consolida un modelo de gestión basado en evidencia científica y planificación estratégica. A través de la articulación con las jurisdicciones y los sectores público y privado, se apunta a optimizar recursos y fortalecer la capacidad instalada frente al avance del alzheimer en un contexto de envejecimiento poblacional sostenido.