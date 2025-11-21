Nuevo operativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro

Las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro iniciaron una nueva fase de la Operación Contención contra el grupo narco Comando Vermelho (CV), que concluyó con dos sospechosos muertos y otros dos heridos de bala durante enfrentamientos con la policía, a la vez que se informó la detención de otras 18 personas.

BUENOS AIRES (NA).- En esta ocasión, la policía se dirigió a Vila Kennedy , en la Zona Oeste de Río de Janeiro de madrugada. Desde el inicio de la operación, la comunidad quedó rodeada. Un grupo de delincuentes que intentaban huir fueron perseguidos por agentes del Batallón de Patrulla de Carreteras (BPVE), reportó Globo.com

La persecución continuó hasta la región de Realengo, donde se produjo un intenso tiroteo y cuatro hombres resultaron heridos.

Según la Policía Civil, una vez en la comunidad, los agentes encontraron una gran cantidad de drogas escondidas en una habitación de la Escuela Municipal Joaquim Edson de Camargo .

Los investigadores también afirman que el espacio fue utilizado como escondite por la facción para intentar evadir las acciones de las fuerzas de seguridad.

Cuando la policía localizó las drogas —marihuana, cocaína y crack— la escuela estaba cerrada. Al ser contactado, el Departamento de Educación Municipal declaró que “las drogas se encontraron en una zona en desuso dentro del recinto escolar”.

Debido a la medida, al menos 16 instituciones educativas suspendieron sus actividades. Además, dos centros de salud permanecieron cerrados.

Al menos 32 líneas de autobús sufrieron desvíos preventivos en sus rutas para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros en la región de Vila Kennedy.

En la operación participan el Comando de Operaciones Especiales (COE) —una división de élite de la Policía Militar que incluye el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE)—, la Coordinación de Recursos Especiales (CORE) y comisarías especializadas, como la Unidad de Robo y Hurto de Vehículos (DRFA) y la Unidad de Represión de Narcóticos (DRE).

Los narcotraficantes de Comando Vermelho utilizan Vila Kennedy como base para intentar invadir comunidades vecinas controladas por rivales del Terceiro Comando Puro (TCP), señala el informe.

El 28 de octubre, se lanzó un operativo policial a gran escala en los complejos de Penha y Alemão de Río de Janeiro, como parte de la llamada Operación Contención, una iniciativa del gobierno del estado de Río de Janeiro destinada a contener el avance de la organización criminal Comando Vermelho, que dejó 121 muertos, entre ellos cuatro policías.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Megaoperativo de la polícia de Río de Janeiro contra las facciones criminales Comando Vermelho. Xinhua/Claudis Martini/NA