Nuevo mandato de Barrionuevo en la UTHGRA

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, asume un nuevo mandato al frente del gremio hasta 2029, luego de imponerse ayer con una lista única en las elecciones internas de la entidad.

BUENOS AIRES (NA).- Barrionuevo, de 83 años, es titular de la UTHGRA desde 1985, y su lista se impuso sin oposición en una jornada en la cual, según informó la junta electoral, concurrieron a las urnas unos 120.000 trabajadores de un padrón de unos 350.000 agrupados en 49 seccionales y 9 delegaciones.

Barrionuevo encabezó la Lista Celeste, que no enfrentó competidores, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, a raíz de que la junta electoral rechazó una agrupación opositora que no alcanzó los avales requeridos por los estatutos.

Las elecciones en la UTHGRA habían sido convocadas originalmente para septiembre último, pero quedaron suspendidas por una medida cautelar emanada de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Esa medida judicial fue impulsada por sectores opositores vinculados al dirigente Dante Camaño, exsecretario general de la seccional Capital Federal del sindicato, y excuñado de Barrionuevo.

A fines de diciembre, la misma Sala dejó sin efecto las impugnaciones de la oposición y autorizó la realización de los comicios. Hace una semana otra medida de un juzgado de Córdoba volvió a impedir la elección interna, pero contando con la habilitación de la Sala VI el gremio las llevó a cabo ayer.

Barrionuevo asumió un nuevo período en la sede central de Avenida de Mayo 930, llevando su mandato hasta 2029, con lo que alcanzaría los 43 años al frente del sindicato.