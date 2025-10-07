Nuevo juicio sobre un abuso sexual

El debate judicial iniciará mañana en Río Grande. Un hombre de 52 años está acusado de abusar a una menor de 13 en Tolhuin. En la primera jornada del juicio se prevé la declaración de nueve testigos.

RÍO GRANDE. – Mañana a las 9:30 horas, comenzará en tribunales de esta ciudad un nuevo juicio oral y no público, donde será juzgado un hombre de 52 años, acusado de haber abusado de una menor de 13 años en la localidad de Tolhuin.

El hecho denunciado habría ocurrido en septiembre de 2015. El imputado convivía con la familia de la presunta víctima.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por Mariel Zárate, mientras que la Defensa Oficial estará a cargo de Marcelo Escola. El Tribunal será presidido por Eduardo López, con las vocalías de Juan José Varela y Pedro Fernández (subrogante).

Para la primera jornada del debate está prevista la declaración de nueve testigos.