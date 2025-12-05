Nuevo incremento de combustibles: tercer ajuste en apenas cuatro días de diciembre

Este jueves 4 de diciembre de 2025 se registró un nuevo incremento en los combustibles en toda la provincia de Tierra del Fuego, completando así el tercer ajuste en lo que va del mes, pese a que diciembre transita apenas su cuarto día. La suba, si bien no es elevada en términos porcentuales, llamó la atención por la frecuencia con la que se vienen modificando los valores.

En las estaciones de YPF de Río Grande, los surtidores amanecieron con tarifas actualizadas respecto del día anterior. De acuerdo con los precios exhibidos en la cartelería, la Nafta Súper figura a $1293, la Infinia a $1484, el Diésel 500 a $1508 y la Infinia Diésel a $1673, mostrando el impacto directo del nuevo ajuste para los automovilistas locales.

La situación se replica en distintos puntos del país. En Santa Fe, medios de Rosario señalaron que el litro de nafta ya supera los 2.000 pesos en la mayoría de las estaciones, lo que confirma que el aumento tiene alcance nacional.

Desde el sector no descartan que pueda haber nuevas variaciones de precios en el corto plazo, dependiendo de la política que adopten las petroleras en las próximas semanas.