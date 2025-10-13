Nuevo hito. La Mona Jiménez llevará El baile más grande del universo al Estadio Único de La Plata

El cordobés confirmó la fecha de su próxima presentación fuera de Córdoba y su debut en el recinto bonaerense.

La Mona Jiménez confirmó este sábado la próxima edición de El baile más grande del universo, evento que días atrás pisó por primera vez San Luis y a finales de noviembre llegará a La Plata, más precisametne al Estadio Único de esa ciudad.

Así, se confirmó lo que el propio “Mandamás” había anticipado en su último baile en el Sargento Cabral, cuando hizo el anuncio a modo de previa, días antes de su llegada a Un Poco de Ruido con ese show de cierre de año como principal noticia.

Luego de esa primera instancia, a finales de septiembre Universo TV precisó que el evento que cobijaría el desembarco de “la Mona” en La Plata sería El baile más grande del universo, que por esos días tuvo un nuevo paso exitoso por otra provincia argentina, la de San Luis.

Finalmente, este sábado la cita confirmó su día definitivo, el sábado 29 de noviembre.

Podes ver el post acá.

“Confirmado. El impacto más esperado del universo ya tiene coordenadas. Carlos “La Mona” Jiménez aterriza en La Plata. Preparate para vivir una noche histórica, donde el cuarteto va a sacudir cada rincón de la galaxia. Muy pronto entradas disponibles», anuncia la publicación hecha desde el perfil de Instagram del “Mandamás” y de la productora Universo Jiménez.

Los tickets todavía no tiene fecha confirmada de salida a la venta pero se espera que el anuncio llegue en los próximos días. Antes, el próximo miércoles, Jiménez tiene previsto lanzar su nueva canción con su respectivo videoclip, La noche y yo.

