Nuevo curso de Manipulación de Alimentos

La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia invita a participar del curso de Manipulación de Alimentos, una propuesta abierta al público en general, destinada a personas mayores de 18 años, que busca fortalecer los conocimientos sobre seguridad e higiene alimentaria.

La capacitación se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas, en el espacio CEPLA El Palomar, ubicado en Pablo Imboden 1140, barrio 245 Viviendas.

Coordinado por el equipo de Punto Digital, el curso brinda herramientas para garantizar buenas prácticas, control de riesgos y cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del siguiente enlace:

https://inscripciones.website/curso-de-manipulacion-de-alimentos/

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 2901600478.