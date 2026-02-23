Nuevo cónsul de Alemania en Ushuaia

En el marco de la visita a Ushuaia del embajador de Alemania en la Argentina, Dieter Lamié, funcionarios de la Municipalidad capitalina estuvieron presentes en la asunción del nuevo cónsul de ese país en la ciudad y en un acto en la Plazoleta Gunther Plüschow.

USHUAIA.- El secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Políticas del Municipio, Omar Becerra, asistió a la puesta en funciones del nuevo cónsul, Sigfrido Wolfsteller, quien reemplaza a Rafael Frank. La ceremonia se realizó en la Antigua Casa Beban.

En tanto, la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi, acompañada por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, David Ferreyra, participó en el homenaje a los 200 años de amistad argentino-alemana que tuvo lugar en la plazoleta que recuerda al aviador y explorador alemán.

Allí el embajador Lamié plantó un árbol y se refirió a las relaciones entre ambos países.

Por otra parte, en el Museo Marítimo hubo una charla sobre el sacerdote y etnólogo Martín Gusinde, quien realizó trabajos etnográficos sobre los pueblos originarios de Tierra del Fuego, y sobre Plüschow, quien fue el primer explorador aéreo de Tierra del Fuego y la región, y realizó el primer transporte de correo aéreo entre Punta Arenas (Chile) y Ushuaia.