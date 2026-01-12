Nuevo ataque ilegal a los salarios docentes

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) denuncia que el Ministerio de Educación comienza el 2026 profundizando su ataque ilegal contra los salarios de la docencia fueguina.​

RIO GRANDE.- “Ya no se trata solo de la ilegalidad de descontar retroactivamente días de medidas de fuerza legítimas; se trata de descuentos sobre días trabajados, lo que constituye un despojo directo del salario devengado”, indicó el SUTEF.

En un hecho de extrema gravedad, el Gobierno de Gustavo Melella incumplió el último acuerdo salarial homologado. Esta ilegalidad vulnera la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación.​

Sumado a este incumplimiento, y a pesar de la acción de amparo presentada ante la justicia por los descuentos masivos e ilegales realizados en diciembre sobre los haberes de noviembre del 2025, el Ejecutivo persiste en su conducta arbitraria y vuelve a descontar salarios en el mes de enero.​

Pero la situación se agrava aún más: ahora se descuentan días en los que NO HUBO PARO. Ya no se trata solo de la ilegalidad de descontar retroactivamente días de medidas de fuerza legítimas; se trata de descuentos sobre días trabajados, lo que constituye un despojo directo del salario devengado.

Estamos ante una decisión política de ensañamiento y agresión contra la docencia por parte del Gobierno provincial. ​No es una discusión técnica sobre liquidaciones, se trata de:​

Familias docentes que no pueden pagar el alquiler, servicios, comida o medicamentos. -Derechos constitucionales violados por quien debería ser el primero en respetarlos.

Un Gobierno que prefiere la confrontación y la ilegalidad antes que el diálogo.​

Esta gestión intenta reflotar un modelo de aprietes y ajuste al que la docencia ya le dijo NUNCA MÁS. Es el mismo esquema de disciplinamiento que implementó la gestión de Bertone para intentar doblegarnos.

Queremos ser claros: ese modelo lo enfrentamos y lo derrotamos en las calles, y no vamos a permitir que se repita. Se utiliza el salario como un arma de amedrentamiento.​

Persistir en este ataque a pesar de la acción judicial en trámite demuestra una insensibilidad deliberada hacia la docencia. Descontar días en los que no hubo paro evidencia que ya ni siquiera se molestan en disimular la arbitrariedad. El mensaje es claro: “podemos hacer lo que queramos con sus salarios”.​

Desde SUTEF no permitiremos que se naturalice este atropello. Hemos iniciado las acciones judiciales correspondientes y las profundizaremos, exigiendo la restitución inmediata de todo lo descontado ilegalmente.

La comunidad educativa y a la sociedad fueguina debe estar alerta: cuando un Gobierno viola derechos con esta impunidad, ningún ciudadano está a salvo.​

La docencia no pide privilegios. Pide que se respete la ley, su trabajo y su dignidad.​

Exigimos al Gobierno Provincial:

​Cese inmediato de los descuentos ilegales.

​Restitución de todo lo descontado indebidamente.

​Respeto a la Justicia y a las garantías constitucionales.

​Diálogo en lugar de represalia.​

No vamos a naturalizar la ilegalidad. No aceptamos el retorno a las prácticas de persecución. Al ajuste y al apriete, le decimos una vez más: ¡No pasarán!​

FUENTE: Prensa SUTEF Provincial