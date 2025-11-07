Nuevo Abierto en el CARG

Mañana (inscripción hasta las 18:15; inicio, 18:30), en el Club de Ajedrez local (María Auxiliadora 661, patio interno), se jugará un Abierto (suizo, 7 rondas, 10’ + 3”), con inscripción gratuita para los socios (el mejor clasificado del CARG tendrá liberada la misma para el Provincial 2025, a jugarse en Ushuaia, del 21 al 24 de este mes), y de $ 2.000 para los no socios. Informes: (2964) 529761.

RIO GRANDE.- Una semana más tarde, el sábado 15, la Escuela Provincial N° 5 “José María Beauvoir”, ubicada en Lucas Bridges 542, de Tolhuin, recibirá al Abierto de Ajedrez Tierra del Fuego, organizado por la Academia Mate de Coz, de dicha localidad, con inscripción libre y gratuita (hasta las 10:45). Será por sistema suizo, con un ritmo de juego de 12’ + 3”, para Adultos y Menores. Informes: (2964) 419577.