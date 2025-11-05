Nuevas propuestas de los Polos Creativos de Ushuaia y Río Grande

La Agencia de Innovación provincial, a través de los polos creativos Norte y Sur, abrió las inscripciones para una nueva agenda de talleres de cara al cierre de año, con propuestas innovadoras en tecnología, arte digital y desarrollo profesional.
Las actividades son presenciales y abarcan las siguientes propuestas: Stop Motion para chicos y chicas de 8 a 12 años; Taller de Desarrollo Profesional: CV, Fotografía y Entrevista para mayores de 18 años; Taller de Ingeniería de Prompt desde 15 años; Robótica para Adolescentes de 13 a 18 años; Stream desde Cero para mayores de 16 y Desarrollo de Videojuegos: Creación de Proyectos Cortos para chicos y chicas de 12 a 15 años.
Las inscripciones se realizan a través de https://goo.su/i1KnE, o bien en las sedes de los polos creativos: en Ushuaia ubicado en Gobernador Paz 836 y en Río Grande en Thorne 1406.