Nuevas capacitaciones de inclusión laboral en Ushuaia

El objetivo es acercar los servicios que brinda el Ministerio de Trabajo y Empleo a los barrios y espacios comunitarios, tanto para quienes están en la búsqueda de empleo como para trabajadores que requieren información sobre sus derechos.

USHUAIA.- El Ministerio de Trabajo y Empleo continúa desarrollando una agenda sostenida de capacitaciones integrales en inclusión laboral, orientadas a fortalecer las oportunidades de empleo y acompañar a los sectores que más lo necesitan.

Gracias al trabajo articulado con la Subsecretaría de Cultos se llevaron adelante instancias abiertas al público en general, con una amplia participación de vecinos y vecinas.

A su vez, mediante un trabajo conjunto con la Dirección de Abordaje Territorial Zona Sur, se realizó una capacitación destinada específicamente a comedores comunitarios, espacios que cumplen un rol central en la asistencia y la organización barrial.

Del mismo modo, en coordinación con la Subsecretaría de Discapacidad, se concretó un encuentro orientado a personas con discapacidad, con el fin de brindarles mayores herramientas que fortalezcan su inclusión laboral.

El objetivo central de estas acciones es acercar los servicios que brinda la cartera laboral a los barrios y espacios comunitarios, tanto para quienes están en la búsqueda de empleo como para trabajadores que requieren información sobre situaciones de violencia y acoso laboral, derechos laborales e higiene y seguridad en el trabajo.

Nuevas instancias

Durante octubre las capacitaciones tendrán nuevas instancias. El miércoles 8 se realizará un encuentro en el anexo del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 15, ubicado en la calle Bahía de los Abrigos 3050, a partir de las 20:00.

Gracias al trabajo conjunto con la Dirección Provincial de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación, esta propuesta se extenderá también a otros CENS de la provincia, ampliando su alcance y garantizando que más estudiantes accedan a estas herramientas.

Asimismo, el viernes 24 de octubre se llevará adelante una Jornada de Orientación Laboral destinada a hijos de agentes de la administración pública, de entre 17 y 25 años, en articulación con el Ministerio de Capital Humano. La actividad se desarrollará de 10:00 a 14:00 en las instalaciones del IPRA, y busca acompañar a jóvenes en su primer acercamiento al mundo del trabajo, con herramientas prácticas y asesoramiento profesional.

Las capacitaciones son dictadas por un equipo interdisciplinario del Ministerio de Trabajo y Empleo, integrado por profesionales en recursos humanos, derecho laboral, higiene y seguridad, y referentes de la Oficina Provincial de Atención y Tratamiento de Violencia y/o Acoso Laboral (OPAVAL). Cada jornada busca construir oportunidades y fortalecer la empleabilidad de los participantes.

A más personas

La subsecretaria de Políticas y Vinculación Comunitaria, Paola Andrea Barros, subrayó el valor de la articulación con otras áreas de gobierno para que estas capacitaciones lleguen cada vez a más lugares y a más personas.

Barros dijo que “este esfuerzo colectivo fortalece la presencia del Estado en el territorio y multiplica el alcance. Nuestro compromiso es estar cerca de la gente, acompañando con propuestas que combinan formación técnica con espacios de escucha y de acompañamiento”.