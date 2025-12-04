Nueva Zelanda recibe a pasajeros en vuelo directo de China a Argentina

Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, dio la bienvenida a los primeros pasajeros a bordo del nuevo servicio Shanghái-Auckland-Buenos Aires de China Eastern Airlines.

WELLINGTON (Xinhua/NA).- El vuelo inaugural aterrizó en el Aeropuerto de Auckland poco después de las 18:00 hora local del jueves, y fue recibido por funcionarios, representantes de la aerolínea y líderes turísticos que celebraron la histórica conexión entre Asia y Sudamérica a través de Nueva Zelanda, informó Radio Nueva Zelanda.

La ruta fortalecerá los vínculos turísticos y comerciales de Nueva Zelanda y consolidará la posición de Auckland como un centro internacional clave, declaró la directora ejecutiva del Aeropuerto de Auckland, Carrie Hurihanganui.

El viaje de Shanghái a Buenos Aires dura más de 25 horas, con una escala de dos horas en Auckland; los vuelos de regreso son aproximadamente cuatro horas más largos y operan dos veces por semana.

Desde la pista del Aeropuerto de Auckland, la ministra de Turismo y Hotelería de Nueva Zelanda, Louise Upston, afirmó que el nuevo servicio mejora la conectividad global y apoya los viajes, el comercio y el turismo.

La ministra de Inmigración, Erica Stanford, señaló que las normas de tránsito simplificadas ahora permiten a los visitantes chinos pasar por Nueva Zelanda con una NZeTA sin una visa de tránsito independiente.