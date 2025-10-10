Nueva victoria de Jazmín

La Maestra FIDE Femenina (MFF) Sub 14 Jazmín Donda (ELO: 1.948/22° preclasificada) superó en la víspera –con las piezas blancas- a Milana Gailevska (Latvia/1.794/55°), por la 6° ronda del Mundial de Ajedrez que se disputa en Durres, Albania (suizo, 11 rondas, 90’ para 40 movidas, y 30’ hasta finalizar, con 30” de agregado tras cada jugada).

RIO GRANDE.- Tras la jornada de descanso, la representante del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), quien aparece 12°, con 4,5 puntos, volverá a jugar el sábado, con las negras, frente a la estadounidense Anagha Sinkar (1.875/34°), con su mismo puntaje. Mandan las MFF Mariya Kholyavko (Rusia) y Jemaicah Mendoza (Filipinas), con 5,5.