Nueva semana de “Colonias en tu barrio”, en Río Grande

Con el objetivo de garantizar el acceso a actividades recreativas y de encuentro durante el verano, el Municipio de Río Grande lleva adelante “Colonias en tu barrio”, una propuesta itinerante que recorre los distintos Centros Comunitarios Municipales (CCM) de la ciudad.

RIO GRANDE.- En este marco, se desarrolla una nueva semana de actividades culturales, recreativas y deportivas en los Centros Comunitarios Municipales, promoviendo espacios de disfrute, inclusión y encuentro para vecinas y vecinos de todas las edades.

La iniciativa se lleva adelante bajo la modalidad de un CCM por día y no requiere inscripción previa. Quienes deseen participar solo deberán acercarse al espacio más cercano a su hogar, en el horario correspondiente.

Las propuestas están destinadas a adultos mayores de 28 años, en el horario de 9 a 12 horas, y a las infancias de 6 a 11 años, de 15 a 17 horas. Para el público adulto se ofrecen actividades como acondicionamiento físico, yoga, zumba y talleres recreativos de pintura y costura; mientras que las niñas y niños podrán disfrutar de juegos y propuestas lúdicas pensadas para el encuentro y la diversión.

El cronograma de esta semana se desarrollará de la siguiente manera: el lunes 9 en el CCM Chacra IV; el martes 10 en el CCM Malvinas Argentinas; el miércoles 11 en el CCM Aeropuerto; el jueves 12 en el CCM B° de las Aves; y el viernes 13 en el CCM B° Perón.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con el acceso igualitario a espacios recreativos y culturales, garantizando que el verano sea una oportunidad de disfrute, integración y encuentro para todas las vecinas y vecinos de Río Grande.