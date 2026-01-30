El Municipio de Río Grande llevará adelante una nueva puesta en valor del Paseo “ARA General Belgrano”, ubicado sobre la Doble Santa Fe, a través de una intervención artística que rinde homenaje al histórico buque y a sus tripulantes, en el marco de las políticas públicas que promueven la memoria, la identidad y la causa Malvinas.

En este sentido, se realizó una reunión de trabajo junto al Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande y a artistas del Museo Municipal “Virginia Choquintel”, trabajadores municipales que se encuentran diagramando esta intervención de manera articulada, incorporando además material histórico cedido por el propio Centro de Veteranos.

La primera etapa de los trabajos se desarrollará en el tramo comprendido desde el sector conocido como “El Arbolito”, donde comienza las plaza cívica “Río Grande, Capital Nacional de la Vigilia”, hasta la calle Posadas. En ese espacio, las estructuras existentes que hacen referencia al ARA General Belgrano serán intervenidas con murales temáticos que abordarán distintos momentos y relatos vinculados al hundimiento del buque.

Las obras reflejarán el hundimiento del ARA General Belgrano, el regreso al continente de los marinos sobrevivientes, la figura del capitán Héctor Bonzo, historias particulares de tripulantes durante el conflicto y un homenaje especial a Cabo Gómez, riograndense caído en el hundimiento del Belgrano. Asimismo, se incorporarán fragmentos de cartas escritas por marinos a sus familias, frases significativas y referencias a elementos que formaban parte de la vida a bordo, generando un recorrido de fuerte contenido emotivo como testimonial.

El diseño de los murales estuvo a cargo de los artistas del Museo Municipal “Virginia Choquintel”: Cristian Pereira, Camila Cárdenas, Kevin Romero y Emanuel Muñoz. El proyecto fue presentado al Centro de Veteranos de Guerra en un encuentro del que participó también Martín Vargas, veterano del ARA General Belgrano, lo cual otorgó un marco especialmente emotivo a la instancia de intercambio y validación de la propuesta.

Desde el Centro de Veteranos destacaron y acompañaron la iniciativa, valorando la decisión del Municipio de continuar fortaleciendo la malvinización a través del arte, tanto en intervenciones al aire libre como en las distintas propuestas culturales que se impulsan desde el Museo Municipal, la Casa de la Cultura y otros espacios municipales.

De la reunión participaron Sebastián Bendaña, gerente de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo; Carlos Gómez, subsecretario de Cultura; así como Coral Leguina, coordinadora del Museo Municipal “Virginia Choquintel”, junto a trabajadores municipales involucrados en el desarrollo del proyecto.