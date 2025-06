Nueva película de terror de 2025 que activa el peor miedo de cualquier padre

2:17 de la madrugada. Todos los niños caminan hacia la oscuridad… La nueva película de terror de 2025 pone los pelos de punta a cualquier padre

Una noche cualquiera. Las 2:17 de la madrugada. Y todos los niños de una misma clase… simplemente desaparecen. Así arranca el nuevo tráiler de Weapons, la película de terror que promete convertirse en uno de los grandes fenómenos del cine en 2025.

Y no es para menos: su director es Zach Cregger, el mismo que nos descolocó con Barbarian, y esta vez vuelve con una historia aún más inquietante, cargada de imágenes perturbadoras, misterios escalofriantes y un tema que toca una fibra especialmente sensible: el miedo a perder a un hijo sin explicación.

La película de terror plantea una desaparición masiva que nadie puede entender

El tráiler no revela todos los secretos de la película de terror (y menos mal), pero sí deja claro que estamos ante algo muy oscuro. La escena inicial muestra a Julia Garner, interpretando a la señora Gandy, enfrentándose a los padres de los alumnos que han desaparecido misteriosamente de su clase.

Solo un niño no desaparece, y es precisamente su voz la que guía al espectador a través del enigma: «Esa noche, a las 2:17, todos se despertaron, bajaron las escaleras… y se metieron en la oscuridad. Nunca volvieron».

Eso es solo el principio.

Josh Brolin y el peso del dolor

Entre los protagonistas de esta película de terror encontramos a Josh Brolin, quien interpreta al padre de uno de los niños perdidos. Su personaje parece cargar con una mezcla de dolor, rabia y necesidad de respuestas. Desde el tráiler queda claro que él culpa directamente a la maestra, a pesar de que todo apunta a que lo ocurrido va más allá de cualquier explicación lógica.

La tensión entre ambos personajes es palpable, pero también lo es algo más: hay algo acechando. Algo que nadie parece comprender.

En una entrevista reciente, el propio Cregger dejó claro que el misterio de la desaparición es sólo la mitad de la historia.

«Eso va a impulsarte durante al menos media película, pero no es el núcleo. A la mitad, todo se vuelve mucho más… salvaje».

Y si lo dice el creador de Barbarian, es que hay que prepararse para giros inesperados.

Imágenes que te van a perseguir

Los últimos segundos del tráiler son una pesadilla en movimiento. Sin contexto, sin pausas, sin descanso. Solo flashes que se clavan en la mente:

Niños con rostros de payaso fantasmales.

Alguien apuñalándose la cara con un tenedor.

Figuras pálidas y adolescentes estrellándose contra ventanas.

Y Benedict Wong, en un estado de horror absoluto, gritando con sangre saliéndole de los ojos.

Cregger ha dicho que la película es «increíblemente personal» y que algunas partes son «literalmente autobiográficas». No ha confirmado si tiene relación directa con Barbarian, aunque tampoco lo ha negado. Y eso, tratándose de este director, solo alimenta la curiosidad.

¿Qué clase de película de terror es Weapons?

Podríamos pensar que se trata de una película de terror sobre posesiones, desapariciones, o incluso una maldición colectiva. Pero lo cierto es que Weapons no parece seguir ninguna fórmula habitual.

Cregger promete algo diferente, algo que cambia de rumbo, que engaña al espectador y lo arrastra hacia lugares que no espera. Un tipo de terror que no da respuestas fáciles, y eso es justo lo que lo hace más perturbador.

Un reparto de lujo y una producción de primer nivel

Además de Garner y Brolin, en el reparto encontramos a nombres como Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Amy Madigan y un Benedict Wong absolutamente desatado. Todos ellos bajo la dirección de un Cregger que también firma el guion y produce la película junto a Roy Lee (responsable de It), Miri Yoon, J.D. Lifshitz y Raphael Margules.

El equipo técnico detrás de cámara incluye al director de fotografía Larkin Seiple (Everything Everywhere All At Once), el diseñador de producción Tom Hammock, y una banda sonora compuesta por Ryan y Hays Holladay junto al propio Cregger. Todo cuidado al detalle para que la pesadilla sea inolvidable.

¿Por qué esta historia toca tan hondo?

Porque va más allá del susto fácil o la sangre gratuita. La idea de perder a un hijo sin razón ni lógica es uno de los terrores más profundos y universales que existen. No importa si crees en lo sobrenatural o no: el hecho de que un grupo de niños desaparezca mientras duerme, sin que nadie lo note, activa algo muy real en cualquier espectador.

Y eso es justo lo que hace tan inquietante Weapons: su terror no está en los monstruos, sino en la incertidumbre total.

Fecha de estreno confirmada

Apúntalo bien: Weapons se estrena el 8 de agosto de 2025 en cines, de la mano de Warner Bros. Pictures y New Line Cinema.

Todavía queda más de un año para su llegada, pero todo apunta a que se convertirá en uno de los grandes fenómenos del terror contemporáneo. Especialmente si logra combinar lo que promete el tráiler: misterio, horror visual, emociones profundas… y esa sensación incómoda que no te suelta ni después de los créditos.

¿Hay ganas de ver esta película de terror? Dímelo en comentarios.