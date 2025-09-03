Nueva jornada territorial de Zoonosis municipal

Personal municipal dialogó con vecinas y vecinos, entregó material informativo y compartió recomendaciones prácticas para el cuidado responsable de perros y gatos.

USHUAIA.- El pasado viernes personal de la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad desarrolló una nueva jornada territorial de concientización sobre tenencia responsable de animales en los barrios Cañadón del Parque y La Oca.

La actividad, coordinada por la Dirección de Zoonosis, se llevó adelante con recorridos casa por casa en las calles Raúl Muriel y Facundo Quiroga, donde personal municipal dialogó con vecinas y vecinos, entregó material informativo y compartió recomendaciones prácticas para el cuidado responsable de perros y gatos.

En esta oportunidad, se difundió además el nuevo flyer de la campaña “Can viviendo en Ushuaia”, con mensajes sobre convivencia y bienestar animal. Se difundió el nuevo flyer de la campaña “Can viviendo en Ushuaia”.

La jornada contó con la participación del Centro de Acción Legal Comunitaria (CALC) de la Municipalidad de Ushuaia y el equipo territorial de la Dirección de Zoonosis, que acompañaron el recorrido y el diálogo con las familias.

La secretaria de Políticas Sociales, Yanira Martínez, destacó que “estas acciones nos permiten seguir construyendo conciencia en cada barrio, porque la tenencia responsable empieza en casa y se fortalece en comunidad. El contacto directo con las familias es clave para promover el cuidado de los animales y también para garantizar una mejor convivencia vecinal”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Territorial, Erick García, subrayó que “la caminata tuvo una muy buena recepción de las familias del sector. Estas instancias nos dan la posibilidad de responder consultas, derribar mitos y acercar los servicios que brinda la Dirección de Zoonosis para acompañar a los vecinos y vecinas”.

Desde la Municipalidad reafirmaron el compromiso de sostener estas instancias de encuentro en distintos barrios de Ushuaia, articulando salud pública, bienestar animal y convivencia ciudadana, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más segura y responsable.