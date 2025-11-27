Nueva jornada libre, gratuita y sin turnos previos

USHUAIA.- El Centro de Salud de la Municipalidad, invita a los vecinos y vecinas a participar de la jornada “Centro Abierto-Salud en Comunidad”, la cual tendrá lugar por orden de llegada, en forma libre y gratuita el sábado 29 de noviembre de 10:00 a 15:00, en la calle 12 de Octubre 951.

La secretaria de Políticas Sociales, Yanira Martínez indicó que “el Centro Abierto permite que las familias accedan a controles de manera ágil. Es una herramienta más, para fortalecer la prevención y acompañar la salud de nuestros vecinos y vecinas”.

Durante la jornada, el equipo profesional ofrecerá diferentes estaciones de atención entre ellas; enfermería con controles básicos, pediatría, agudeza visual, testeo rápido de HIV y sífilis y nutrición.

El subsecretario de Salud Dr. Pablo Pesce, destacó el rol de estas jornadas comunitarias para fortalecer el vínculo con la población, motivo por el cual explicó que “a través de este mecanismo de trabajo buscamos que cada persona se sienta acompañada y tenga información clara sobre su salud. Estas propuestas nos acercan al territorio y permiten resolver necesidades de manera preventiva e inmediata”.