Nueva jornada del programa Gobierno en tu Barrio el 21 de febrero

La iniciativa busca descentralizar las áreas de Gobierno y trasladar servicios a distintos barrios de las ciudades de Río Grande y Ushuaia.

El Gobierno Provincial realizará una nueva jornada del programa Gobierno en tu Barrio, en esta oportunidad con una edición especial denominada “Vuelta al Cole”, pensada para acompañar a las familias fueguinas en el inicio del ciclo lectivo.

La actividad se desarrollará en simultáneo en Ushuaia y Río Grande de 15 a 19 h. En la capital provincial tendrá lugar en la Escuela N° 47 del Barrio de Andorra, mientras que en Río Grande se realizará en el Colegio Soberanía Nacional.

Durante toda la jornada, vecinas y vecinos podrán acceder de manera simple a distintos trámites y servicios provinciales en un mismo espacio. El Ministerio de Salud brindará vacunación, controles médicos, acciones de promoción y prevención, así como asignación de turnos, reforzando el acompañamiento sanitario previo al comienzo de clases.

El Registro Civil permitirá realizar renovación de DNI, pasaporte y solicitud de actas, facilitando la actualización de documentación necesaria para el ciclo escolar, con modalidades habituales de atención.

También estarán presentes equipos del Ministerio de Trabajo y Empleo, ofreciendo orientación sobre programas laborales, capacitaciones y herramientas vinculadas a la búsqueda de empleo, mientras que el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia brindará información y asesoramiento sobre políticas sociales, beneficios vigentes y distintas líneas de acompañamiento destinadas a las familias.

La jornada contará además con la participación de áreas vinculadas a la seguridad vial, con propuestas de concientización y actividades para las infancias; espacios de asesoramiento en materia de derechos humanos, diversidad y pueblos originarios; y propuestas orientadas al deporte y las juventudes, con información sobre actividades provinciales y opciones de participación para distintas edades.

En el marco de esta edición especial, se ofrecerá además corte de cabello gratuito para niñas y niños, como parte de las acciones pensadas para acompañar a las familias en la preparación para el inicio de clases.

El programa Gobierno en Tu Barrio continúa consolidando su presencia territorial, acercando el Estado a distintos sectores de la provincia y facilitando el acceso a trámites y servicios en el propio barrio, de manera ágil y gratuita. La iniciativa se llevará a cabo una vez por mes durante todo el año.