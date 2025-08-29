El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevará adelante una nueva jornada de vacunación antirrábica para mascotas, que se realizará el sábado 30 de agosto, de 9 a 14 horas, en la sede de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario de zona sur, ubicada en Kau 871.

RIO GRANDE.- En tal marco, el Municipio informa que los turnos serán por orden de llegada y se solicita que los perros asistan con correa y collar, mientras que los gatos deben trasladarse en canil, garantizando así la seguridad de todas las mascotas y del personal que participa de la jornada.

Desde la Dirección de Servicios Veterinarios se destaca que estas acciones refuerzan la tenencia responsable de mascotas, promoviendo la prevención de enfermedades y el bienestar animal, y subrayando la importancia del compromiso de cada vecino y vecina con una convivencia más segura y saludable.

Estas jornadas forman parte del trabajo sostenido del Municipio para fomentar el cuidado y la protección de los animales, fortaleciendo la vinculación entre el Estado y la comunidad.