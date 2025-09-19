Nueva jornada de testeos rápidos de VIH y sífilis en el CCNA

Se realizará el lunes 22 de septiembre y contará con la participación de estudiantes de tercer año de la Tecnicatura Superior de Enfermería que se dicta en el CENT 11 de Ushuaia.

USHUAIA.- El Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ invita a la comunidad a sumarse a la jornada de testeos rápidos de VIH y Sífilis que se llevará adelante este lunes 22 de septiembre, de 14 a 17.30 horas en San Martín 1052.

Los testeos rápidos serán gratuitos, seguros y confidenciales y quienes deseen realizarlo tendrán el resultado en 15 minutos.

La actividad estará a cargo del programa de VIH e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y de estudiantes de tercer año de la Tecnicatura Superior de Enfermería.

Además, se brindará información, asesoramiento, folletería sobre salud sexual.

Desde la coordinación del CCNA destacaron la importancia de las acciones en materia de diagnóstico y concientización.

Recordaron que el viernes 12 de septiembre la Asociación Civil Rock y Vida Tierra Del Fuego, realizó test rápidos de VIH y Sífilis en el Centro Cultural Nueva Argentina.

En la ocasión fueron 30 las personas que decidieron saber y fueron testeadas en forma gratuita, voluntaria y confidencial.

“Es muy importante para nosotros ser el nexo entre las diversas organizaciones de la ciudad y la comunidad en general, sobre todo en temas fundamentales que tienen que ver con la salud”, indicaron.

Desde Rock y Vida enfatizaron que “cada testeo fue un encuentro propicio para interactuar con vecinos y vecinas sobre cuidados, tratamientos, atención primaria, embarazo no programado, acceso a la salud y derechos de los y las pacientes y el uso de preservativo como prioritario y eficaz para prevenir, no solo embarazos si no, también la no propagación de infecciones de transmisión sexual”.

La jornada del lunes será igualmente relevante ya que quienes no tuvieron la posibilidad de testearse podrán hacerlo, esta vez en el marco del programa que depende del Ministerio de Salud de la Provincia y de la mano de alumnos y alumnas de Enfermería. También será un momento propicio para acercar información y despejar inquietudes de los vecinos y vecinas.