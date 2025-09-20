Nueva jornada de adopción responsable este domingo

En Río Grande, este domingo 21 de septiembre, de 15 a 18 horas, se realizará una nueva Jornada de Adopción Responsable en el Centro Comunitario Municipal del B° Perón (Hugo del Carril Nº 27).

La actividad es organizada por la Secretaría de Gestión Ciudadana, a través de la Dirección de Servicios Veterinarios, junto a las protectoras “Amo los Animales RG”, “Río Grande Adopta”, “Animalistas Patagónicos” y “Bienestar Animal RG”, con el objetivo de promover la tenencia responsable y brindar a mascotas la oportunidad de encontrar un hogar definitivo.

Quienes deseen adoptar deberán ser mayores de 18 años, presentarse con DNI y comprometerse a brindar cuidados responsables. Todos los animales en adopción cuentan con control veterinario. Se solicita a los asistentes concurrir sin mascotas.

Además de estas jornadas, vecinos y vecinas pueden acceder al Portal Mascotero, una plataforma digital donde es posible conocer a las mascotas disponibles para adopción y realizar el trámite de manera ágil y segura ingresando a: https://yacare.dir.riogrande.gob.ar/portal/mascota/adopcion/

De esta manera, el Municipio invita a la comunidad a participar de esta jornada y a sumarse al compromiso de construir juntos una Río Grande con más tenencia responsable.