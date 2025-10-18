Nueva intervención ante la ocupación de un espacio público en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia junto a personal de la Policía de la Provincia y la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, intervino ante la ocupación de un espacio público ubicado en la zona del banderín 20 del KyD, en un área lindera al barrio Esperanza II.

El secretario de Gobierno, César Molina, explicó que “se trata de un predio con bosque, turba y cursos de agua, utilizado por grupos scout, y no es un lugar apto para la construcción ni para la radicación de familias”.

El funcionario detalló que “anoche, tras una denuncia recibida al 911, nos hicimos presentes junto a la Policía para constatar la situación. Encontramos estructuras precarias de nylon y un grupo de personas, con algunas de las cuales pudimos dialogar, y se realizaron las actuaciones correspondientes que ya están en manos de la Justicia”.

Asimismo, indicó que durante la mañana de hoy “se procedió a la lectura de derechos y garantías, identificándose a 32 personas, de las cuales ninguna figura en nuestro padrón de asistencia social, lo que nos lleva a pensar que se trata de una maniobra con fines políticos y no de una situación de necesidad real, especialmente en el marco de una semana previa a las elecciones”.

Molina remarcó que “constatamos que ninguna de las personas involucradas se encuentra en situación de calle y todas tienen un lugar donde dormir. Por eso, sostenemos que se trata de una movida política y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer quiénes están detrás de esta maniobra. Finalizado el diálogo realizamos el desarme de todas las estructuras”.

El secretario también señaló que “había mujeres con niños en condiciones muy precarias, viviendo con nylon sobre el suelo, lo cual representa un riesgo para su integridad física. No vamos a permitir que se exponga así a las familias ni que se avance sobre espacios que deben ser preservados”.

Finalmente, aseguró que “ya se dispuso la custodia policial del lugar y la Municipalidad ejercerá su potestad de resguardar los espacios públicos. Este predio no está destinado a viviendas y vamos a defender nuestro suelo, nuestro bosque y nuestra tierra de cualquier intento de ocupación irregular”.

Molina enfatizó que “la Secretaría de Hábitat continúa trabajando en garantizar el acceso a la vivienda de manera ordenada y transparente, priorizando a los fueguinos y fueguinas que hacen las cosas bien y esperan su oportunidad conforme a los procedimientos establecidos”.