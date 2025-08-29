Nueva exposición sobre el conflicto del Atlántico Sur

Como parte de su plan de capacitación y adiestramiento, personal de la Reserva Naval Fuera de Servicio participó de una nueva conferencia sobre Malvinas, organizada por el Departamento Reserva Naval y Pensionados de la Dirección de Personal de la Armada.

BUENOS AIRES (La Gaceta Marinera).- Las disertaciones, basadas en las experiencias del accionar de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea estuvieron a cargo de Veteranos de Guerra y se llevaron a cabo en el microcine de la sede del Estado Mayor General de la Armada.

El evento contó con la presencia del Jefe del Departamento Reserva Naval y Pensionados, Capitán de Fragata Luis Alberto Díaz; oficiales superiores de la Armada; docentes universitarios; historiadores; cadetes del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”, de la Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”, de la Escuela Nacional Fluvial “Comodoro Antonio Somellera” y Reservistas del Ejército Argentino, entre otros invitados.

La primera exposición estuvo a cargo del Capitán de Navío Aviador Naval VGM (RE) José César Arca, quien se centró en la participación de la Aviación Naval y su vivencia como piloto de un avión A-4Q Skyhawk y el ataque dirigido a la fragata británica HMS “Ardent”, aquel 21 de mayo de 1982. Durante sus palabras, el Capitán de Navío Arca transmitió un mensaje de patriotismos, valor y memoria.

Luego fue el turno del Comodoro VGM (RE) Gerardo Guillermo Isaac, quien el 30 de mayo protagonizó una de las misiones más audaces de la Guerra de Malvinas: el ataque al portaaviones británico HMS “Invincible”. En su exposición destacó la valiente actuación del personal de la Fuerza Aérea en conjunto con el de la Aviación Naval, durante el Conflicto del Atlántico Sur.

Las exposiciones ofrecieron un análisis completo y documentado del conflicto, centrándose en el desempeño de cada componente naval y aéreo. En ambas disertaciones se reflejaron los valores y las virtudes humanas y militares de sus protagonistas, destacándose la lealtad y el sentido del deber hacia la patria, entre otros.

La dinámica de los expositores durante cada presentación permitió la interacción con el personal de la Reserva Naval y demás invitados, quienes demostraron su interés sobre las destacadas vivencias de los expositores durante el Conflicto. Finalmente, el Jefe del Departamento Reserva Naval y Pensionados de la Dirección de Personal de la Armada entregó a los expositores el distintivo y la moneda conmemorativa de la Reserva Naval.