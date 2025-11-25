Nueva entrega de aves a productores de Tolhuin

TOLHUIN.- El Municipio continúa fortaleciendo el desarrollo productivo de la ciudad con una nueva entrega de más de veinte lotes de pollitas, de aproximadamente 40 días de vida, a productores avícolas locales.

La iniciativa, coordinada por la Dirección de Desarrollo Productivo dependiente de la Secretaría de Turismo y Producción, forma parte del Programa de Refortalecimiento Avícola y reafirma el compromiso de la gestión con la soberanía alimentaria y la consolidación de una economía circular en el territorio.

La propuesta está dirigida a productores que ya se encuentran trabajando en la producción de huevos y que participan activamente de los ciclos de formación que el Municipio brinda junto al INTA.

Este acompañamiento técnico es un eje central: no se trata solo de entregar aves, sino de garantizar que cada productor cuente con las herramientas necesarias para sostener y mejorar su emprendimiento a lo largo del tiempo.

El proceso comenzó con la adquisición de las aves en la ciudad de Pergamino. Posteriormente, las pollitas atravesaron una etapa de recría de 30 días en el centro municipal especializado, donde recibieron todos los cuidados correspondientes: alimentación balanceada, manejo sanitario y control de crecimiento, hasta alcanzar la edad adecuada para su distribución.

Desde el Municipio destacaron que esta etapa es clave para asegurar la sanidad y el rendimiento productivo futuro de cada lote entregado.

El programa tiene objetivos concretos: por un lado, incrementar la producción local de huevos para avanzar hacia una mayor autosuficiencia, reduciendo la dependencia de mercados externos.

Por otro, fortalecer la capacidad comercial de los productores, garantizando que puedan generar ingresos sostenidos que cubran sus costos de crianza y les permitan reinvertir en su actividad.

También se busca consolidar una red de productores acompañada por el Municipio, con asesoramiento técnico permanente y acceso a recursos que mejoren la calidad y el volumen de producción.