En articulación con la Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones, el Gobierno de la Provincia lanza una nueva edición del “Programa de Gestión para el Desarrollo”.

USHUAIA.- A través del Instituto Provincial de Administración Pública perteneciente a la Agencia de Innovación Fueguina, con el acompañamiento de la Secretaría de Políticas para las Juventudes y la Secretaría de Industria, se realizará la 7MA Edición del Programa “Gestión para el Desarrollo”.

El programa tiene como objetivo capacitar durante 7 meses en gestión de políticas públicas, innovación y desarrollo económico a jóvenes técnicos e investigadores, que se encuentren cursando y/o hayan culminado una carrera terciaria o de grado, en diversas disciplinas vinculadas al desarrollo federal, empresas, universidades, ONG, entidades sectoriales y sindicales.

Esta instancia de formación consolida una trayectoria de más de 1500 jóvenes egresados desde el año 2021 contando con la participación 23 provincias, reafirmando una perspectiva federal.

En un contexto de cambios permanentes, la formación de futuras y futuros líderes políticos resulta central para impulsar un desarrollo más justo, solidario e integrado. Comprender los desafíos de cada territorio es fundamental para diseñar políticas públicas con respuestas locales a problemáticas globales, donde el rol del Estado, en articulación con la sociedad civil, es clave para promover iniciativas innovadoras y sostenibles.

El 28 de enero se realizará la primera charla introductoria en la ciudad de Río Grande, en el Centro Cultural Yaganes y en Ushuaia en Casa de Gobierno, a las 17:00, en simultáneo.