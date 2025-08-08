Esta actividad está destinada a los penúltimos años de las escuelas secundarias donde este año participarán 13 instituciones educativas de la ciudad. De esta forma, se busca crear conciencia ambiental en las juventudes de Río Grande y que, al mismo tiempo, tengan la oportunidad de ganar grandes premios para poder financiar su viaje de egresados.

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Juventudes y la Subsecretaria de Ambiente, lanzó una nueva edición del concurso “Reciclá y Viajá” para los anteúltimos años de las escuelas secundarias tanto públicas como privadas.

En esta edición los participantes deberán realizar varias actividades abordando el cuidado del ambiente, como recolectar envases PET y latas de aluminio, dividir tapitas por colores, crear una mascota con materiales reciclados y participar de charlas educativas. Estas charlas serán dadas por la Dirección de Ambiente del Municipio de Río Grande y la jordana “Eco-tapitas” será acompañada por la Fundación Garrahan.

Esta iniciativa inició el 6 de agosto con una charla educativa y culminará el 13 de septiembre donde se realizará el pesaje final y se hará la premiación a los ganadores del concurso.

Cabe destacar que este año habrá 3 escuelas ganadoras, con el objetivo de que más jóvenes se comprometan con el cuidado del ambiente, el reciclado y la separación de residuos, en un marco de respeto mutuo y competencia sana y leal entre los distintos colegios.

El Estado Municipal impulsa articuladamente políticas de cuidado ambiental y de desarrollo para las juventudes, generando instancias de vinculación y recreación en pos de potenciar su participación en la comunidad construyendo una Río Grande sustentable.