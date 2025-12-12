La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia invita a vecinos y vecinas a participar en una nueva edición de “Pan Dulce Solidario-Navidad en Comunidad”, que se realizará este sábado a las 11 en el SUM del KyD.

La actividad forma parte de las acciones comunitarias que la Secretaría impulsa para cerrar el año con un espacio de encuentro, aprendizaje y solidaridad.

Durante la jornada las familias podrán compartir una clase abierta de cocina navideña en la que prepararán pan dulce casero, con acompañamiento de talleristas y personal del área.

La secretaria de Políticas Sociales, Yanira Martínez, sostuvo que “queremos que este cierre de año nos encuentre unidos, compartiendo saberes y generando momentos que fortalezcan a nuestras familias”, teniendo en cuenta que “la Navidad es una oportunidad para reencontrarnos, aprender juntos y celebrar la solidaridad que caracteriza a nuestra comunidad”.

Además, destacó que “estas actividades buscan acercar propuestas accesibles a los barrios acompañando especialmente a quienes más lo necesitan”, por lo que “cada encuentro es una forma de construir comunidad y cuando compartimos un espacio, una receta o un gesto solidario también construimos la ciudad que queremos”.

La actividad será gratuita y los interesados en participar deberán inscribirse a través del formulario online en el link https://inscripciones.website/pan-dulce-solidario-navidad-en-comunidad, disponible en el Instagram de la Secretaría de Políticas Sociales y de la Municipalidad de Ushuaia.

Los cupos son limitados.