Desde hoy, lunes 3, hasta el jueves 6 de noviembre, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, lleva adelante una nueva edición de la Serenata Estudiantil 2025, una de las celebraciones más esperadas por las juventudes riograndenses.

El evento, el cual se realiza como cada año en el Cono de Sombras, propone 4 noches temáticas con una variada grilla artística y espacios recreativos para disfrutar en un entorno cuidado.

Al ingresar, las y los jóvenes se encontrarán con la carpa principal donde se presentarán 13 Dj’s y animadores a lo largo de las cuatro noches temáticas: Argentina, Neón, 2000 y Disfraces.

Una de las principales novedades de esta edición es la Carpa Gamer, equipada con consolas y juegos interactivos para quienes deseen divertirse y compartir nuevas experiencias.

En un trabajo articulado con Total Energies, también se suma un espacio destinado a la seguridad vial, a través del Programa VÍA, además de un bar sobrio con agua, frutas y dulces, promoviendo hábitos saludables.

Por otro lado, el evento contará con 2 carros gastronómicos, destinados únicamente a los participantes de la Serenata: Owen Hamburguesa Smash y Candy fuego que ofrecerán alternativas dulces y saladas.

Asimismo, habrá un punto de hidratación con bebidas sin alcohol, galletitas y golosinas, con el objetivo de continuar fortaleciendo la propuesta de fiestas cuidadas y responsables. También estará disponible una carpa de la Secretaría de Salud del Municipio, preparada para brindar asistencia ante cualquier eventualidad.

Por último, el evento contará con la presencia del Punto Violeta de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, un espacio de acompañamiento que brindará información, contención y asistencia ante cualquier situación que pueda surgir durante las jornadas.

Además de garantizar un espacio de disfrute y diversión, durante la jornada se llevará adelante un importante operativo de seguridad. Se dispondrá un sector de monitoreo con cámaras de vigilancia que trabajará de manera articulada con los equipos de Defensa Civil, Tránsito, Personal de Admisión y Permanencia, Promotores Territoriales y Policía Federal, con el objetivo de brindar acompañamiento, prevención y resguardo a todas las personas que participen del evento.

Cada trabajador y trabajadora, así como cada punto de la fiesta, estará debidamente identificado para garantizar un desarrollo seguro y organizado del evento.

Desde el Municipio, acompañamos a las juventudes riograndenses para que vivan una experiencia única, en un espacio de encuentro, diversión, respeto y cuidado mutuo.