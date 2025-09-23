La Secretaría de Representación Política del Gobierno llevó adelante una nueva edición de “Feriantes del Fin del Mundo” en el marco de las celebraciones por el mes de la primavera.

USHUAIA.- En esta edición especial, cientos de vecinos y vecinas disfrutaron junto a emprendedores de los rubros de indumentaria, tecnología, accesorios, artesanías y gastronomía local que comercializaron productos de distintos rubros.

Además, la jornada contó con la presentación del Coro Infantil y del artista Facundo Nahuel Vargas, quienes brindaron espectáculos musicales para celebrar el día de la primavera.