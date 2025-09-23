Sociedad

Nueva edición de "Feriantes del Fin del Mundo"

martes 23 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
La Secretaría de Representación Política del Gobierno llevó adelante una nueva edición de “Feriantes del Fin del Mundo” en el marco de las celebraciones por el mes de la primavera.

USHUAIA.- En esta edición especial, cientos de vecinos y vecinas disfrutaron junto a emprendedores de los rubros de indumentaria, tecnología, accesorios, artesanías y gastronomía local que comercializaron productos de distintos rubros.

Además, la jornada contó con la presentación del Coro Infantil y del artista Facundo Nahuel Vargas, quienes brindaron espectáculos musicales para celebrar el día de la primavera.

