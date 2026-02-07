Deportes

Nueva capacitación

sábado 7 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Tras el Curso de Iniciación Arbitral, dictado la semana pasada por el Arbitro Nacional Julián Cubilla, la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF) ofrece para este domingo 8 una nueva capacitación, esta vez destinada a quienes quieran aprender, capacitarse o perfeccionarse en la Mesa de Control.

RIO GRANDE.- La actividad es de carácter abierto, y arancelada. Informes: (2964) 498528. La misma entidad organiza el sábado 14 y el domingo 15 un Cuadrangular de Verano (caballeros mayores), con Universitario, Real Madrid Amarillo y Real Madrid Azul, más Caiquén (Punta Arenas).

