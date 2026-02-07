Tras el Curso de Iniciación Arbitral, dictado la semana pasada por el Arbitro Nacional Julián Cubilla, la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF) ofrece para este domingo 8 una nueva capacitación, esta vez destinada a quienes quieran aprender, capacitarse o perfeccionarse en la Mesa de Control.

RIO GRANDE.- La actividad es de carácter abierto, y arancelada. Informes: (2964) 498528. La misma entidad organiza el sábado 14 y el domingo 15 un Cuadrangular de Verano (caballeros mayores), con Universitario, Real Madrid Amarillo y Real Madrid Azul, más Caiquén (Punta Arenas).