Nueva campaña para el cuidado de animales en Tolhuin

El Municipio de Tolhuin, a través del área de Salud Pública Veterinaria y Desarrollo Sostenible, invita a vecinos y vecinas a participar de una jornada integral destinada al cuidado responsable de sus animales de compañía.

La propuesta, que se realizará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 11 a 17 horas en el Polideportivo Ezequiel Rivero, ofrecerá de manera gratuita servicios de esterilización, vacunación, identificación, desparasitación y promoción de la adopción responsable.

Para el servicio de castración es necesario solicitar turno previo a través de WhatsApp al 2901 403470, llamadas al 2901 575011 o por correo electrónico a dpto.zoonosis@tolhuin.gob.ar. En tanto, la vacunación, desparasitación e identificación se realizarán por orden de llegada.

Con esta campaña masiva, el Municipio busca seguir construyendo una comunidad más saludable y comprometida con el bienestar de los animales de compañía.