Nueva campaña de investigación del INIDEP

El pasado jueves 29 de enero, a bordo del Buque de Investigación Pesquera Oceanográfica (BIPO) Mar Argentino, el Proyecto Series de Tiempo Ecológicas Marinas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) realizó la campaña número 184 en la Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA).

USHUAIA.- La EPEA es una serie de tiempo ecológica situada a 27 millas náuticas (50 km) de la costa de Mar del Plata (38º 28’ S – 57º 41’ O). Se encuentra cercana a la isobata de 50 metros en la transición entre aguas costeras y de plataforma media, hecho que le asigna características oceanográficas muy dinámicas. Cabe destacar que desde hace 26 años el INIDEP realiza estudios en este sitio para comprender las variaciones naturales de aquellas influidas por el cambio global.

Los objetivos principales de la EPEA son analizar la variación temporal de un ensamble de variables físicas, biogeoquímicas, de los componentes del plancton (bacterio-, fito-, zoo, e ictio-plancton) y diversos procesos como producción primaria y estado nutricional de larvas, así como evaluar la acidificación oceánica y la contaminación por microplásticos.

Las actividades de la campaña fueron planificadas para hacerse en horas del mediodía. Se realizaron perfiles en la columna de agua de temperatura, salinidad, fluorescencia in vivo y oxígeno disuelto con un perfilador CTD.

En diferentes profundidades se recolectaron muestras de agua de mar con botellas “Niskin” para el análisis de oxígeno disuelto, nutrientes, pH y alcalinidad total, salinidad, clorofila a, diversidad de pigmentos, absorción del material particulado, análisis bacteriológico, abundancia y diversidad del fitoplancton, abundancia de microplásticos, determinación de isótopos estables en muestras de plancton y para estudios de la condición nutricional de larvas de anchoíta. Además, se realizó un barrido vertical con red de fitoplancton, y muestreo de zooplancton e ictioplancton con red Mini-Bongo y Bongo abarcando así toda la diversidad del plancton marino.