Nuestra provincia es una de las más caras del país

El costo de los alimentos volvió a subir con fuerza durante septiembre, y Tierra del Fuego se mantiene entre las provincias más caras de la Argentina.

De acuerdo con un relevamiento privado, una familia tipo necesitó cerca de $776.000 para cubrir su compra mensual de alimentos básicos, una cifra que vuelve a reflejar el fuerte impacto del encarecimiento en la región.

Entre los productos con mayores incrementos se destacan aceites, azúcar y bebidas, rubros que, según los especialistas, se ven especialmente afectados por los altos costos logísticos y de transporte que encarecen el precio final en las góndolas fueguinas.

Si bien la inflación nacional de septiembre se ubicó en torno al 2,1 %, el sur del país continúa registrando subas por encima del promedio, particularmente en el rubro alimentos. Pese a una leve desaceleración en los índices, las familias no perciben un alivio real: el gasto destinado a la comida sigue absorbiendo una parte importante del ingreso mensual.