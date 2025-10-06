Nuestra ciudad estará presente en el Nacional de Selecciones

Así lo confirmó el secretario de Gobierno del Municipio, Gastón Díaz, en el marco de la Copa Malvinas Argentinas, disputada entre los seleccionados de Río Grande y Ushuaia.



RIO GRANDE.- Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, en el marco de la Copa Malvinas Argentinas, disputada entre los seleccionados de Río Grande y Ushuaia. El funcionario destacó: “Para esta gestión el deporte es una prioridad”, afirmación celebrada por vecinos, vecinas y por el presidente de la Liga, Guillermo Vargas.

Este fin de semana se vivió una nueva edición de la Copa Malvinas Argentinas, torneo que reúne a las selecciones de futsal masculino y femenino de Río Grande y Ushuaia, en una competencia que trasciende lo deportivo y reafirma el vínculo entre ciudades fueguinas. La primera jornada se disputó el viernes en la Fortaleza Verde, con victoria femenina para Río Grande por 4 a 2 y empate en el clásico masculino 1 a 1. El sábado, los equipos viajaron a Ushuaia: allí, la selección femenina local se impuso por 3 a 2, igualando la tabla general; mientras que el masculino de Río Grande logró una contundente victoria por 5 a 0 como visitante.

El torneo fue organizado de manera conjunta por la Liga de Futsal de Río Grande y la Liga Ushuaiense, con el acompañamiento del Municipio de Río Grande. Estuvieron presentes el secretario de Gobierno y candidato a senador por Defendamos TDF, Gastón Díaz; el gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña; y el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer.

Durante el evento, el Secretario de Gobierno anunció que Río Grande participará del Torneo Nacional de Selecciones en Misiones, gracias al acompañamiento institucional que “permitirá el viaje de una delegación de 30 personas”. En este sentido, Sebastián Bendaña expresó: “Para nosotros es trascendental no solamente estar presentes en cada situación deportiva que tiene la ciudad como protagonista, hoy con el futsal, como lo hemos hecho durante todo el año, sino también con esta decisión política de acompañar a la selección en el Nacional, haciendo posible que nos represente con todo lo que eso significa”.

Por su parte, el subsecretario Diego Radwanitzer destacó que “La Copa Malvinas Argentinas puso de manifiesto la pasión con la que Tierra del Fuego vive y siente el futsal. Muestra de ello es que seremos la única provincia en llevar dos selecciones al Nacional de Posadas”.

Con este anuncio, Río Grande reafirma su compromiso con el deporte como política pública, y proyecta su modelo de gestión hacia toda la provincia. La participación en el Nacional no solo representa un logro deportivo, sino también una decisión estratégica que fortalece la identidad fueguina y el protagonismo de la ciudad en el escenario nacional.