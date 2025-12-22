Notable participación de la UTN fueguina en la Misión H2 Verde en Punta Arenas

Autoridades y referentes de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, junto a representantes de la provincia de Santa Cruz, formaron parte de la Misión H2 Verde en Punta Arenas, Chile, organizada por el Círculo de Políticas Ambientales.

RÍO GRANDE.- Los ingenieros Demian Ferreyra y Gustavo Tielens, autoridades de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), integraron una delegación que cumplió una intensa agenda intensiva de trabajo los días 15 y 16 de diciembre. La actividad incluyó reuniones con funcionarios chilenos y actores del sector privado vinculados al desarrollo del hidrógeno verde en la región de Magallanes. El objetivo del encuentro fue conocer experiencias de gestión, intercambiar aprendizajes y fortalecer capacidades para el diseño de políticas públicas en la Argentina.

Uno de los puntos destacados de la agenda fue la visita a la planta HIF Haru Oni, la primera instalación operativa a nivel mundial dedicada a la producción de e-combustibles. Allí, la delegación conoció los avances tecnológicos y los desafíos logísticos que conlleva esta industria emergente.

Gustavo Tielens

En diálogo con Prensa Universitaria, el ingeniero Gustavo Tielens señaló que “la invitación a participar de esta misión representa un reconocimiento al trabajo que realiza nuestra Facultad en materia de transición energética. Es una de las líneas de acción que el Decano propuso para la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Nuestra tarea no se limita a la investigación, sino al desarrollo de acciones concretas para acompañar este proceso”. La visita a la planta HIF Haru Oni, la primera instalación operativa a nivel mundial dedicada a la producción de e-combustibles, constituye un reto de cara al futuro.

En ese sentido, Tielens agregó que la experiencia permitió establecer vínculos con entes gubernamentales y cámaras empresariales, además de reforzar lazos con la empresa HIF, firma que ya habían visitado anteriormente. “La presencia de referentes de Santa Cruz nos permitió intercambiar opiniones con una mirada regional y binacional. Estamos agradecidos con las autoridades del Círculo, especialmente con Juan Carlos Villalonga y Carina Quispe, por la invitación”, concluyó.

Demian Ferreyra

En ese marco, el ingeniero Demian Ferreyra, vicedecano electo de la Facultad Regional Tierra del Fuego, destacó la relevancia estratégica de la experiencia y su impacto institucional. “Esta es la segunda vez que la UTN Facultad Regional Tierra del Fuego visita la planta Haru Oni, lo que nos permitió profundizar el conocimiento sobre tecnologías que hoy se encuentran en el centro del debate global en materia de transición energética. Para nuestra Facultad, estas instancias resultan fundamentales porque articulan la formación académica, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico con los desafíos productivos, ambientales y logísticos propios de la Patagonia austral”, señaló.

Subrayó, además, la importancia de la articulación regional y binacional basada en el conocimiento. “La transición energética es un proceso que trasciende las fronteras nacionales y requiere del trabajo conjunto entre territorios que comparten condiciones geográficas, climáticas y productivas similares. En ese sentido, el convenio vigente entre la UTN Facultad Regional Tierra del Fuego y la Universidad de Magallanes (UMAG), alcanzado en la primera instancia de trabajo conjunto, constituye una herramienta estratégica para profundizar el intercambio académico, la formación de recursos humanos, la investigación conjunta y el desarrollo de proyectos tecnológicos con impacto directo en ambas regiones”.

Actividad enriquecedora

La participación argentina facilitó un diálogo fluido con los actores del sector en Punta Arenas, abriendo oportunidades de cooperación para que Santa Cruz y Tierra del Fuego se posicionen como protagonistas de la transición energética regional. En este marco, se mantuvieron reuniones con Transforma H2V Magallanes y la Asociación H2V Magallanes para analizar esquemas de articulación público-privada. Los ingenieros Demian Ferreyra y Gustavo Tielens, junto a Gonzalo Montiel, destacaron poder profundizar el conocimiento sobre tecnologías que hoy se encuentran en el centro del debate global en materia de transición energética.

Por su parte, Gonzalo Montiel, del Instituto de Transición Energética de Tierra del Fuego, expresó que “fue muy valioso entender cómo avanza esta agenda en Chile y cómo la implementación de una estrategia nacional se convierte en una herramienta de política pública que deberíamos replicar en nuestro país”.

Argentina cuenta con condiciones estratégicas para el desarrollo del hidrógeno verde y la exportación de sus derivados, dada su disponibilidad de recursos renovables y la cercanía a puertos de aguas profundas. Iniciativas como esta misión contribuyen a fortalecer el debate sobre el rol de las provincias patagónicas en el escenario energético global.