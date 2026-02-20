Noruega reitera su rechazo a la “Junta de Paz” de Trump tras declaraciones de Estados Unidos

Noruega no se unirá a la denominada “Junta de Paz” propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país nórdico.

HELSINKI (Xinhua/NA).- Durante la reunión inaugural de la “Junta de Paz” en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, Trump anunció que Washington contribuiría con 10.000 millones de dólares a la iniciativa y afirmó que Noruega sería sede de un evento de la misma junta.

Sin embargo, Ane Jorem, vocera de la Cancillería noruega, rechazó esta afirmación y reiteró que Noruega no formará parte de la junta, según informó la Corporación Noruega de Radiodifusión (NRK en noruego).

“Noruega ha comunicado claramente que no será miembro de la Junta de Paz, y esta postura se mantiene firme”, afirmó Jorem, citada por la NRK.

La portavoz agregó que Noruega tiene previsto organizar en la primavera una reunión del Comité de Enlace Ad Hoc, un mecanismo internacional que Noruega preside desde hace años y que coordina la ayuda a los palestinos.

Además, el país está en contacto con las partes relevantes para discutir el plan de paz para Gaza en dicho escenario.

Noruega se encuentra entre los varios países europeos, que también incluye a Francia, Alemania y Reino Unido, que se han mantuvieron al margen de esta controvertida junta, que Trump lanzó formalmente el 22 de enero durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Suiza, firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump. Autor: Captura/NA.