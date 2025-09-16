La Municipalidad de Ushuaia continúa el trabajo articulado para la creación de la normativa de protección al patrimonio urbano. Se llevarán adelante diversas mesas técnicas con distintas áreas involucradas.

USHUAIA.- La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad continúa impulsando diversas mesas técnicas, a fin de avanzar en la conformación de una Normativa de Protección al Patrimonio Urbano.

Durante la semana pasada, se realizaron las mesas técnicas temáticas, contando el día jueves con una abocada a la Planificación y el día viernes de Educación. De ambas mesas, participaron la secretaria de Cultura, Belén Molina, la directora de Coordinación Cultural, Sabrina Laurenzo y los vecinos autoconvocados Joaquín Álvarez Masotta, técnico en turismo y docente; Mercedes Chiesa, artista visual y Lola Boffo, artista y gestora cultural.

Belén Molina detalló que “estas diversas mesas técnicas temáticas vienen a seguir una línea de gestión de convocar a la comunidad y escuchar todas las voces, buscando construir en conjunto una normativa que nos permita establecer los criterios que componen a un bien patrimonial urbano, así como un esquema para su preservación, restauración y conservación”.

Molina dijo que “vamos a estar realizando dos nuevas mesas técnicas temáticas incluyendo al Turismo, así como el Arte y la Cultura, siempre con el objetivo de contar con una diversidad de miradas de especialistas y representantes de estos ámbitos para avanzar en la conformación de un Proyecto de Declaratoria de Ordenanza que ponga en valor y cuide estos bienes patrimoniales tan importantes para nuestra ciudad, así como nuevas formas de visibilizarlos en el ámbito educativo para las futuras generaciones”.

Otros participantes

En la mesa de Planificación también participaron Lorena Henriques Sanches, secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial; David Ferreyra secretario de Ambiente; Belén Borgna, secretaria de Planificación; Nancy Jodurcha, subsecretaria de Seguridad Urbana; y el antropólogo Ernesto Pianna.

En el caso de la mesa de Educación, participaron de la reunión Marina Gómez Monte de Oca, subsecretaria de Gestión Educativa del Gobierno de la Provincia; el licenciado en Arqueología Martín Vásquez, secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego; y Daniela Guarido, Historiadora del Arte, Gestora Cultural y docente del CENT 11.