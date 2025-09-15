Normalizan el ingreso de carne envasada al vacío

Tras el reclamo de empresas abastecedoras de carne envasada al vacío en Tierra del Fuego el SENASA aclaró que solo “se restringe el ingreso a la provincia de carne con hueso y especies susceptibles a fiebre aftosa”, por lo que se normalizó la entrada de esa mercadería.

RIO GRANDE.- A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Ushuaia y Río Grande brindaron información sobre las acciones que se llevaron adelante ante las autoridades nacionales para que la situación pueda ser superada, tras el impedimento que existía desde el pasado 10 de septiembre.

La entidades informaron que “en un claro ejemplo de gestión rápida y coordinación institucional, las Cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande lograron en menos de 24 horas levantar el bloqueo transfronterizo que impedía el ingreso de camiones con carne a la provincia de Tierra del Fuego”.

“Este resultado reafirma el compromiso de las cámaras empresariales, tanto con la comunidad como con el sector empresario. De haberse extendido el bloqueo se hubiesen generado graves niveles de desabastecimiento de productos cárnicos y sus derivados, afectando directamente a comercios, supermercados y consumidores”.

“La rapidez de la gestión demuestra que las Cámaras no solo representan al sector privado, sino que actúan como un actor proactivo frente a situaciones críticas, coordinando con autoridades y entidades para resolver problemas que impactan en la economía y en la vida diaria de la comunidad fueguina”.

“Este logro es un claro ejemplo de cómo una acción ágil y responsable puede generar soluciones concretas en tiempo récord, fortaleciendo la confianza en las instituciones locales y en el trabajo de quienes impulsan el desarrollo económico de Tierra del Fuego”, finaliza el comunicado de las entidades empresarias.