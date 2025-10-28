No se detectaron pérdidas de gas en la Escuela Nº 32

El Ministerio de Educación de la Provincia informa que a solicitud del cuerpo directivo de la Escuela Nº 32 de la ciudad de Río Grande personal de Camuzzi se acercó al edificio y realizó una comprobación exhaustiva y prueba de hermeticidad de las instalaciones de gas.

RIO GRANDE.- No se detectó ninguna pérdida o anomalía por lo cual las actividades de la tarde se desarrollarán con normalidad.

La decisión de evacuación de alumnos y docentes de la mañana se produjo a partir de una decisión preventiva del cuerpo directivo de la escuela.