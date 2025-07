«No le tememos al conflicto, vamos a luchar», dijo Catena tras ratificar el paro del SUTEF

En un escenario de creciente tensión entre el gremio docente y el Gobierno provincial, el secretario General del SUTEF, Horacio Catena, confirmó que el regreso a clases tras el receso invernal no se producirá con normalidad. Fue en una entrevista en el programa radial “Desde las Bases”, emitido por Radio Provincia, donde el dirigente ratificó una medida de fuerza de 48 horas para los días lunes y martes, en reclamo por mejoras salariales y mayor inversión en la escuela pública.

El sindicato docente de Tierra del Fuego confirmó que no habrá clases el lunes y martes próximos, en el marco de un paro definido antes del receso escolar. El secretario General del SUTEF, Horacio Catena, afirmó «claramente vamos a parar 48 horas, y obviamente que de no ser convocados, de no tener alguna propuesta muy concreta que tenga que ver con lo que venimos planteando, lamentablemente se irá profundizando el plan de lucha”.

Catena se mostró crítico ante la falta de respuestas del Gobierno y cuestionó los indicadores económicos «nadie se cree el 1,6% de inflación, nadie cree que cuando te aumentan los alquileres, los servicios, los combustibles, la inflación sea esa. Pero aún si fuera esa, nosotros vamos a estar sacando un informe ahora durante el fin de semana, porque hay una cantidad de meses que ya venimos ni siquiera con esos porcentajes”.

El dirigente también dejó en claro que el conflicto podría continuar más allá del martes, dependiendo de las decisiones que tomen las bases gremiales «lamentablemente, se ha elegido un camino que nosotros no queremos, pero no desconocemos y no le tememos; así que vamos a luchar por nuestros salarios, por inversión en la escuela pública, y obviamente que serán las asambleas de base las que vayan marcando cómo continuamos después del martes”, advirtió.